Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Большие неприятности могут возникнуть у стран G7 в конечном итоге в результате введения потолка цен на российскую нефть, пишет The National Interest.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В статье говорится о том, что в лучшем случае эта антироссийская мера окажет минимальное влияние на снижение доходов России от продажи топлива, а в худшем приведёт к потрясениям на мировых энергетических рынках.

Если Газпром выполнит свои угрозы прекратить поставлять чёрное золото в согласившиеся на потолок цен страны, баррель нефти марки Brent может подорожать до $380, и тогда экономической война Запада с Россией окажется непосильной для всех.

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