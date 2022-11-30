Вашингтон, 30 ноября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Большие неприятности могут возникнуть у стран G7 в конечном итоге в результате введения потолка цен на российскую нефть, пишет The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В статье говорится о том, что в лучшем случае эта антироссийская мера окажет минимальное влияние на снижение доходов России от продажи топлива, а в худшем приведёт к потрясениям на мировых энергетических рынках.

Если Газпром выполнит свои угрозы прекратить поставлять чёрное золото в согласившиеся на потолок цен страны, баррель нефти марки Brent может подорожать до $380, и тогда экономической война Запада с Россией окажется непосильной для всех.