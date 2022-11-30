В Китае выявили новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа
Новый случай заражения вирусом птичьего гриппа в Китае закончился смертью пациента
Гонконг, Китай,
30 ноября 2022, 15:40 — REGNUM В Гуанси-Чжуанском автономном районе, расположенном на юге Китая, выявили новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа (H5N1). Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Гонконга.
Птичий грипп
Constative.com
По данным ведомства, болезнь выявили у 38-летней женщины, проживающей в городе Цинчжоу. Есть сведения, что у неё были контакты с домашней птицей. Пациентка скончалась в клинике.
Напомним, впервые заражение птичьим гриппом было зарегистрировано в Гонконге в 1997 году. Тогда заболевание выявили 18 человек, из которых шестеро умерли. Установлено, что заражение произошло при контакте с птицами.
История вопроса
Птичий грипп или классическая чума птиц представляет собой вирусную инфекционную болезнь птиц. В зависимости от штамма вируса он может вызвать гибель от 10 до 100% заболевших.
Данное заболевание впервые описал ветеринар из Италии Эдуардо Перрончито в 1878 году, назвав куриным тифом. Вирусная природа возбудителя была установлена в 1901 году, а в 1955 доказали, что вирус, вызывающий «птичью чуму», является вирусом гриппа.
В июле 2019 года в мире было выявлено 985 новых очагов опасных болезней животных, в том числе очаги высокопатогенного гриппа птиц. Их обнаружили во Вьетнаме, Мексике, Тайване и ЮАР.