Гонконг, Китай, 30 ноября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Гуанси-Чжуанском автономном районе, расположенном на юге Китая, выявили новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа (H5N1). Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Гонконга.

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По данным ведомства, болезнь выявили у 38-летней женщины, проживающей в городе Цинчжоу. Есть сведения, что у неё были контакты с домашней птицей. Пациентка скончалась в клинике.

Напомним, впервые заражение птичьим гриппом было зарегистрировано в Гонконге в 1997 году. Тогда заболевание выявили 18 человек, из которых шестеро умерли. Установлено, что заражение произошло при контакте с птицами.