Глава офиса Зеленского и советник Байдена по национальной безопасности обсудили помощь Киеву

Киев, , 15:32 — REGNUM Поддержку Киева во время зимы обсудил руководитель офиса главы режима Киева Андрей Ермак с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба главы киевского террористического режима.

Киевский режим Иван Шилов © ИА REGNUM

«Стороны обсудили предоставление Украине поддержки для обеспечения прохождения зимнего периода», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также Ермак поблагодарил Салливана за уже оказанную Вашингтоном помощь киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США планируют помочь Киеву восстановить разрушенную российскими ракетами энергетическую инфраструктуру.