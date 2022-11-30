Киев, 30 ноября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Поддержку Киева во время зимы обсудил руководитель офиса главы режима Киева Андрей Ермак с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба главы киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

«Стороны обсудили предоставление Украине поддержки для обеспечения прохождения зимнего периода», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также Ермак поблагодарил Салливана за уже оказанную Вашингтоном помощь киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США планируют помочь Киеву восстановить разрушенную российскими ракетами энергетическую инфраструктуру.