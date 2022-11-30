Бишкек, , 15:27 — REGNUM Аэропорты Киргизии по итогам третьего квартала 2022 года понесли убытки в размере 510 млн сомов (369 млн рублей) из-за разницы курсов валют. Об этом сообщает ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Аэропорт Манас. Бишкек Dalerchik

В то же время их чистая прибыль за этот период достигла 3,3 млрд сомов (около 2 млрд 390 млн рублей).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 483 млн сомов или на 17,1%.

ИА REGNUM напоминает, что Европейская комиссия запретила всем зарегистрированным в Киргизии авиакомпаниям осуществлять полеты над территорией Евросоюза с 2006 года.

Введение и последующее продление запрета объясняют выявленными в ходе проверок киргизстанских авиаперевозчиков «серьезными недостатками в обеспечении безопасности полётов». Исключить местные авиакомпании из европейского «чёрного списка» не удаётся вот уже 16 лет.

Местные чиновники утверждают, что Киргизию не убирают из «чёрного списка» из-за лобби западных авиакомпаний.