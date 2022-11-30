Москва, 30 ноября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Участники II Конгресса молодых учёных, который будет проходить в парке «Сириус», смогут обсудить с президентом России Владимиром Путиным предложения по развитию науки и технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Первого декабря 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт встречу с участниками II Конгресса молодых учёных, проходящего в парке «Сириус», ― говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер ознакомится с деятельностью лабораторного комплекса научно-технологического университета «Сириус». Отмечается, что он позволяет решать задачи высокой сложности по применению генетических технологий в медицине, фармацевтике и сельском хозяйстве.

Напомним, II Конгресс молодых учёных будет проходить в Парке науки и искусства «Сириус» 1–3 декабря. Форум соберёт около 3000 участников из России и более чем из 40 стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия в разных регионах страны ряда социальных объектов, строительство либо капитальная реконструкция которых завершена в рамках федеральных и региональных программ развития.

В этот же день в режиме видеосвязи глава государства провёл очередное совещание с членами правительства России. Основной темой встречи стало обсуждение ситуации с зарплатами отдельных категорий работников бюджетной сферы, обозначенных указами 2012 года.