Нарышкин рассказал, что на встрече с главой ЦРУ часто звучало словосочетание «киевский режим»

Москва, , 15:26 — REGNUM Темы спецоперации и ядерной безопасности были основными на встрече с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, заявил 30 ноября глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин Kremlin.ru

Он отметил в интервью РИА Новости, что чаще всего в ходе встречи звучали выражения «стратегическая стабильность», «ядерная безопасность», «Украина» и «киевский режим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Нарышкина и Бернса состоялась 14 ноября в Анкаре. Она проходила по инициативе Соединённых Штатов.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков заявил, что встречу глав СВР и ЦРУ инициировали США