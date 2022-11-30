На встрече с главой ЦРУ много говорилось об Украине — Нарышкин
Нарышкин рассказал, что на встрече с главой ЦРУ часто звучало словосочетание «киевский режим»
Москва,
30 ноября 2022, 15:26 — REGNUM Темы спецоперации и ядерной безопасности были основными на встрече с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, заявил 30 ноября глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Сергей Нарышкин
Kremlin.ru
Он отметил в интервью РИА Новости, что чаще всего в ходе встречи звучали выражения «стратегическая стабильность», «ядерная безопасность», «Украина» и «киевский режим».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Нарышкина и Бернса состоялась 14 ноября в Анкаре. Она проходила по инициативе Соединённых Штатов.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.