Нарышкин призвал Польшу не проводить аннексию территорий на Западной Украине

Москва, , 15:15 — REGNUM От попыток аннексии территорий на Западной Украине предостерёг 30 ноября руководство Польши директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хотим заранее предостеречь поляков от скоропалительного проведения ложных аналогий и призвать к более тщательному изучению своей истории», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Нарышкин напомнил, что в этой истории имеется множество горьких примеров столкновений между националистами Польши и Украины.

«Может быть, не стоит снова наступать на те же грабли?», — добавил глава СВР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что к аннексии территорий на западной Украине форсировано готовятся власти Польши.