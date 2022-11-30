Москва, 30 ноября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. От попыток аннексии территорий на Западной Украине предостерёг 30 ноября руководство Польши директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Хотим заранее предостеречь поляков от скоропалительного проведения ложных аналогий и призвать к более тщательному изучению своей истории», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Нарышкин напомнил, что в этой истории имеется множество горьких примеров столкновений между националистами Польши и Украины.

«Может быть, не стоит снова наступать на те же грабли?» — добавил глава СВР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что к аннексии территорий на Западной Украине форсировано готовятся власти Польши.