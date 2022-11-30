Луганск, 30 ноября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике назначили новым министром строительства и ЖКХ Игоря Жаркова. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба правительства ЛНР.

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Сообщается, что новоназначенный министр родился в 1969 году в Ржеве Тверской области.

В Самаре он в разное время возглавлял департамент ЖКХ, работал советником гендиректора «Самараэнерго» и был первым замминистра энергетики и ЖКХ области.

Стоит отметить, что предыдущего министра строительства и ЖКХ в ЛНР Максима Протасова задержали в июне 2020 года. Его обвинили в получении крупной взятки.