Киев, , 15:15 — REGNUM Закупить газ для Украины за счёт выделенных ей $1,6 млрд просит американскую сторону «Нафтогаз», сказано в опубликованном 30 ноября заявлении компании.

Государственная энергетическая компания «Нафтогаз Украины»

С такой просьбой, отмечается, обратился к зампомощника американского министра финансов по Европе и Евразии Брайану Макколи председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

На встречи Чернышов и Макколи обсудили возможность финансирования закупки Киевом дополнительного объема газа для нынешнего отопительного сезона.

Представитель Киева заявил, что часть денег, выделенных Вашингтоном через Европейский банк реконструкции и развития (в общей сложности $500 млн), нужно потратить на закупку газа для жителей Украины.

«Другим источником финансирования закупки газа мог бы быть новый пакет помощи Украине в 2023 году, предложенный администрацией США Конгрессу, в котором $1,1 млрд предлагают направить на энергетику», — сообщили в «Нафтогазе».