Польша хочет с помощью референдумов узнать мнение жителей Западной Украины о присоединении

Варшава, , 15:07 — REGNUM Власти Польши намерены узнать мнение жителей Западной Украины о возможном воссоединении с западным соседом. В частности, стало известно о планах польского руководства провести референдум о присоединении во Львовской области. В целях сохранения легитимности этих намерений Польша планирует воспользоваться опытом России при возвращении своих исконных территорий. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Польша и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством принято решение использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов», — заявил Нарышкин в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее глава службы внешней разведки РФ приводил данные о том, что в планах Польши присоединить Львовскую, Ивано-Франковскую области и большую часть территории Тернопольской областей. Отработать механизм проведения референдумов по этому вопросу планируется на Львовской области.

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