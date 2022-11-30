Польша намерена провести референдум о присоединении Западной Украины
Польша хочет с помощью референдумов узнать мнение жителей Западной Украины о присоединении
Варшава, 30 ноября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Власти Польши намерены узнать мнение жителей Западной Украины о возможном воссоединении с западным соседом. В частности, стало известно о планах польского руководства провести референдум о присоединении во Львовской области. В целях сохранения легитимности этих намерений Польша планирует воспользоваться опытом России при возвращении своих исконных территорий. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством принято решение использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов», — заявил Нарышкин в интервью РИА Новости.
Напомним, ранее глава службы внешней разведки РФ приводил данные о том, что в планах Польши присоединить Львовскую, Ивано-Франковскую области и большую часть территории Тернопольской области. Отработать механизм проведения референдумов по этому вопросу планируется на Львовской области.