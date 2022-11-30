Профессор Ильинский объяснил, о чем Макрон хочет договориться с Байденом

Москва, , 16:39 — REGNUM Экономические проблемы Европы и протекционистская политика Вашингтона ставят под удар трансатлантическую солидарность и само будущее НАТО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Эмманюэль Макрон и Джо Байден Présidence de la République France

«Европейские официальные лица начинают все чаще публично выражать разочарование в отношении позиции США в вопросах безопасности и экономической стабильности, — сказал Ильинский, комментируя соответствующую публикацию в The Wall Street Journal. — Новая экономическая политика США по беспрецедентной поддержке национальных производителей вызывает острое недовольство президента Франции Эммануэля Макрона. По сообщениям прессы, экономические и геополитические проблемы станут главными вопросами в повестке дня переговоров между руководителями Франции и США. Вопросов для обсуждения накопилось много — успешная замена российского трубопроводного газа американским СПГ по цене в четыре раза дороже, потеря конкурентоспособности европейскими производителями товаров, попытки избегания прямой военной конфронтации США и стран ЕС/НАТО с Россией при их огромной накачке Украины передовыми вооружениями в непрекращающейся войне до последнего украинца».

По словам Ильинского, одной из важнейших целей визита президента Макрона будет оказание дипломатического давления на американских партнеров с целью снижения риска более широкого конфликта между Россией и Западом из-за Украины.

«Французский лидер хочет найти способ положить конец войне за столом переговоров, а не на поле боя, сказал неназванный французский дипломат и добавил, что Украина должна сама решать, когда и как вести переговоры с Россией, а не ждать руководящих указаний из Вашингтона, — отметил профессор. — Скорее всего, в ответ французский президент в очередной раз услышит устойчивую дипломатическую формулу Вашингтона «ничего об Украине без Украины», которая позволит американской стороне лицемерно уйти от справедливого и взвешенного предложения руководства Франции. Другой важной проблемой для обсуждения является американский закон о снижении инфляции, который предполагает огромные субсидии и налоговые льготы для производителей высокотехнологичной продукции в США и вступит в силу уже в январе следующего года».

Этот закон, как пояснил Ильинский, делает большую часть европейской продукции полностью неконкурентоспособной на американском рынке и приведет как к массовой миграции европейских производителей в США, так и к полной деиндустриализации Европы.

«Европейские эксперты уверены, что попытки Макрона защитить европейских производителей в условиях жесткой протекционистской политики США останутся безрезультатными, — добавил экономист. — В ответ руководители стран — членов Европейского союза все чаще начинают говорить о необходимости скоординированного ответа Европы на американский закон о снижении инфляции, создания собственных налоговых льгот, чтобы помочь противостоять привлекательности США для европейских фирм».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов предположил, что США и Евросоюз все-таки смогут договориться и прийти к компромиссу по наиболее острым экономическим вопросам.

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