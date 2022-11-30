Москва, 30 ноября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Экономические проблемы Европы и протекционистская политика Вашингтона ставят под удар трансатлантическую солидарность и само будущее НАТО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Présidence de la République France Эмманюэль Макрон и Джо Байден

«Европейские официальные лица начинают всё чаще публично выражать разочарование в отношении позиции США в вопросах безопасности и экономической стабильности, — сказал Ильинский, комментируя соответствующую публикацию в The Wall Street Journal. — Новая экономическая политика США по беспрецедентной поддержке национальных производителей вызывает острое недовольство президента Франции Эммануэля Макрона. По сообщениям прессы, экономические и геополитические проблемы станут главными вопросами в повестке дня переговоров между руководителями Франции и США. Вопросов для обсуждения накопилось много — успешная замена российского трубопроводного газа американским СПГ по цене в четыре раза дороже, потеря конкурентоспособности европейскими производителями товаров, попытки избегания прямой военной конфронтации США и стран ЕС/НАТО с Россией при их огромной накачке Украины передовыми вооружениями в непрекращающейся войне до последнего украинца».

По словам Ильинского, одной из важнейших целей визита президента Макрона будет оказание дипломатического давления на американских партнеров с целью снижения риска более широкого конфликта между Россией и Западом из-за Украины.

«Французский лидер хочет найти способ положить конец войне за столом переговоров, а не на поле боя, сказал неназванный французский дипломат и добавил, что Украина должна сама решать, когда и как вести переговоры с Россией, а не ждать руководящих указаний из Вашингтона, — отметил профессор. — Скорее всего, в ответ французский президент в очередной раз услышит устойчивую дипломатическую формулу Вашингтона «ничего об Украине без Украины», которая позволит американской стороне лицемерно уйти от справедливого и взвешенного предложения руководства Франции. Другой важной проблемой для обсуждения является американский закон о снижении инфляции, который предполагает огромные субсидии и налоговые льготы для производителей высокотехнологичной продукции в США и вступит в силу уже в январе следующего года».

Этот закон, как пояснил Ильинский, делает большую часть европейской продукции полностью неконкурентоспособной на американском рынке и приведет как к массовой миграции европейских производителей в США, так и к полной деиндустриализации Европы.

«Европейские эксперты уверены, что попытки Макрона защитить европейских производителей в условиях жесткой протекционистской политики США останутся безрезультатными, — добавил экономист. — В ответ руководители стран — членов Европейского союза всё чаще начинают говорить о необходимости скоординированного ответа Европы на американский закон о снижении инфляции, создания собственных налоговых льгот, чтобы помочь противостоять привлекательности США для европейских фирм».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов предположил, что США и Евросоюз всё-таки смогут договориться и прийти к компромиссу по наиболее острым экономическим вопросам.