ВС РФ уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области — Конашенков
Москва,
30 ноября 2022, 15:10 — REGNUM Российские военные уничтожили склад боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ в Запорожской области. Об этом 30 ноября заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга.
«В районе населенного пункта Приморское… уничтожен склад боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ», — заявил он.
Он отметил, что российские военные также уничтожили пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.