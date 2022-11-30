Москва, 30 ноября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили склад боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ в Запорожской области. Об этом 30 ноября заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Mil.ru Игорь Конашенков

«В районе населенного пункта Приморское… уничтожен склад боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ», — заявил он.

Он отметил, что российские военные также уничтожили пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике.

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