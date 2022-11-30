Нарышкин заявил о подготовке властями Польши аннексии территорий на Западной Украине

Москва, , 15:02 — REGNUM К аннексии территорий на западной Украине форсировано готовятся власти Польши. Об этом 30 ноября заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Нарышкин уточнил, что Варшава в этом вопросе собирается проявлять настойчивость и инициативу так как опасается, что её партнёры по НАТО зимой попытаются договориться с Россией без учёта интересов Киева и Польши.

При этом глава СВР уточнил, что польские власти считают, что они имеют право на щедрую компенсацию за оказанную киевскому режиму военную помощь, принятие беженцам с Украины и недавний ракетный удар ВСУ по территории Польши, «который Варшава молча «проглотила» по наущению США и ведущих европейских стран».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рекордный рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией зафиксирован в Польше после наплыва туда беженцев с Украины.