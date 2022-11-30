Депутат в Великобритании призвал поддерживать Тайвань для противостояния с Китаем

Тайбэй, , 15:05 — REGNUM Великобритания должна сохранять высокий уровень поддержки Тайваня, чтобы сдерживать устремления Китая. Об этом 30 ноября заявил телеканалу Sky News прибывший в Тайбэй депутат британского парламента, глава комитета по обороне Тобиас Эллвуд.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы должны пойти дальше, и поддержка Тайваня обязана занимать высокое место в повестке дня», — сказал парламентарий.

По его мнению, Великобритания «проспала» наращивание мощи Китаем. Теперь у КНР есть ядерное оружие, сильная армия и военные базы в разных точках мира. Эллвуд считает, что политика Пекина якобы противоречит «демократическим» ценностям Запада, поэтому столкновение неизбежно.

Напомним, ранее начальник штаба Разведывательного управления минобороны США объединило Джон Кирххофер сообщил, что в ведомстве создана группа специалистов, которые будут собирать и анализировать данные только по Китаю.

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