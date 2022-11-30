Силы ПВО России сбили украинский Су-25 и восемь беспилотников

Москва, , 15:01 — REGNUM Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили украинский штурмовик Су-25, а также восемь беспилотников. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба Минобороны.

Работа ПВО Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Сообщается, что самолёт воздушных сил ВСУ был сбит возле Артёмовска. Украинские БПЛА были уничтожены возле Степного, Егоровки, Владимировки, Красной Поляны в ДНР, а также в Голиково и Житловке в ЛНР и в Приютном и Сладкой Балке Запорожской области.

Стоит отметить, что 30 ноября в Минобороны РФ также сообщили о сбитых российскими бойцами восьми реактивных снарядов системы HIMARS.