Силы ПВО РФ сбили украинский штурмовик Су-25
Силы ПВО России сбили украинский Су-25 и восемь беспилотников
Москва,
30 ноября 2022, 15:01 — REGNUM Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили украинский штурмовик Су-25, а также восемь беспилотников. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба Минобороны.
Работа ПВО
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Сообщается, что самолёт воздушных сил ВСУ был сбит возле Артёмовска. Украинские БПЛА были уничтожены возле Степного, Егоровки, Владимировки, Красной Поляны в ДНР, а также в Голиково и Житловке в ЛНР и в Приютном и Сладкой Балке Запорожской области.
Стоит отметить, что 30 ноября в Минобороны РФ также сообщили о сбитых российскими бойцами восьми реактивных снарядов системы HIMARS.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.