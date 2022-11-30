ВС России отразили контратаки киевских боевиков на южнодонецком направлении

Москва, , 14:55 — REGNUM Атаки киевских боевиков на южнодонецком направлении, предпринятые за последние сутки, оказались безуспешными. Об этом 30 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

Военные учения ВС России Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что контратаковать позиции российских войск пытались три ротные тактические группы ВСУ. Атаки были совершены в районах населённых пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новосёлка Донецкой Народной Республики.

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«В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений контратаки были отражены. Противник отброшен на исходные позиции», ― говорится в новой сводке, опубликованной на сайте оборонного ведомства.

В результате киевские боевики понесли потери. Всего уничтожено почти полсотни военных киевского режима, две боевых машины пехоты, два бронетранспортёра, МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 29 ноября, российские военные путём огневого поражения отразили попытку наступления киевских нацистов на купянском направлении, уничтожив свыше 30 боевиков ВСУ.