Москва, 30 ноября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«В н. п. Торецк ДНР уничтожены пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ», — отметил он.

По его словам, также в ходе контрбатарейной борьбы в районе н. п. Жовтневое Харьковской области на огневой позиции поражен взвод артиллерийских систем М777 производства США.

Как передавало ИА REGNUM, ранее СБУ объявила в розыск официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

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