Бишкек, 30 ноября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. За чертой бедности по итогам 2021 года оказались 33,3% жителей Киргизии или 2 млн 244 тысячи человек. Такие данные приводит национальный статистический комитет республики.

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При этом в нищете проживают 6% населения страны или 407,1 тысячи человек.

За последние два года эти показатели значительно выросли.

В 2019 году доля бедного населения составляла 20,1%, то есть в бедности жил каждый пятый киргизстанец. А доля живущих в нищете была достаточно низкой — 0,5% от общего количества жителей страны.

Также стало известно о том, что по итогам 2021 года 40,5% несовершеннолетних граждан Киргизии живут в бедности. Из них 8% оказались в категории живущих в нищете.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в настоящее время средняя зарплата в Киргизии составляет 25 тысяч сомов (18,1 тысяч рублей). За год она выросла почти на 28% или на 5,4 тысячи сомов (3,9 тысячи рублей).

При этом треть населения республики может позволить себе тратить на жизнь лишь 96 сомов (69 рублей) в день. А каждый третий житель Киргизии — не имеет даже такой возможности.