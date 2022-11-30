Москва, , 14:59 — REGNUM Склад ВСУ под Днепропетровском, на котором хранились снаряды систем залпового огня HIMARS, уничтожен российскими военными, сообщил 30 ноября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

РСЗО HIMARS Defenselink.mil

Он отметил, что, кроме упомянутых снарядов, на складе ВСУ хранили ракеты для MLRS и РСЗО «Ураган», а также барражирующие боеприпасы. Склад принадлежал группировке войск ВСУ «Хортица».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ сделал доклад о том, какие средства применяют ВС России в рамках СВО.

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