Москва, 30 ноября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Склад ВСУ под Днепропетровском, на котором хранились снаряды систем залпового огня HIMARS, уничтожен российскими военными, сообщил 30 ноября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Defenselink.mil РСЗО HIMARS

Он отметил, что, кроме упомянутых снарядов, на складе ВСУ хранили ракеты для MLRS и РСЗО «Ураган», а также барражирующие боеприпасы. Склад принадлежал группировке войск ВСУ «Хортица».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ сделал доклад о том, какие средства применяют ВС России в рамках СВО.