Москва, 30 ноября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Несмотря на то, что руководители стран — членов ЕС и недовольны последствиями американской политики, о чём сообщает The Wall Street Journal, скорее всего, Брюссель и Вашингтон смогут найти компромисс, и массового переезда европейских компаний в США не случится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнесмены

«Европейский бизнес, особенно энергоемкий, столкнулся с чувствительным ростом цен на газ и электроэнергию. Там, где энергия применяется в больших количествах, это критический фактор, — сказал Хестанов. — Возможно, в Европе значительная часть производства, например, азотных удобрений просто прекратится. При нынешних ценах на газ производить их в Европе становится менее выгодным, чем, допустим, в США. Тем не менее это вряд ли приведёт к массовому переезду в США крупных европейских компаний: есть ещё много факторов, начиная с разницы британского и континентального права и заканчивая разным налогообложением».

Как отметил экономист, в настоящее время США собираются реализовать масштабную программу поддержки своего бизнеса, и это, естественно, вызывает критику в Евросоюзе.

«Это совершенно нормально и не ново — с послевоенных времён стороны периодически критикуют программы поддержки бизнеса друг друга, поскольку они действительно в некоторой степени нарушают принципы конкуренции, — констатировал Хестанов. — Скорее всего, новая программа поддержки американского бизнеса тоже станет темой для острых дискуссий — и в США, и в Европе эту карту попытаются разыграть. Как показывает опыт, вероятно, в итоге будет найден разумный компромисс. Обычно он находится в плоскости таможенных тарифов, которые устраивают и ту, и другую стороны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о перспективах ухудшения американо-европейских отношений высказался экономист Олег Комолов.