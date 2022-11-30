Средства ПВО РФ сбили восемь снарядов HIMARS

Москва, , 14:52 — REGNUM Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России сбили восемь реактивных снарядов ракетного комплекса HIMARS. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной 30 ноября.

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Сообщается, что снаряды перехватили возле населённых пунктов Мостки в ЛНР, Мелитополь в Запорожской области, Амвросиевка и Дебальцево в ДНР. Кроме того, в районе посёлка Покровка, расположенного под Донецком, сбили реактивный снаряд «Ольха»

Стоит отметить, в Минобороны 30 ноября также сообщили, что был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и восемь БПЛА противника.

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