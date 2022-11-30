Средства ПВО России сбили восемь реактивных снарядов HIMARS
Средства ПВО РФ сбили восемь снарядов HIMARS
Москва,
30 ноября 2022, 14:52 — REGNUM Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России сбили восемь реактивных снарядов ракетного комплекса HIMARS. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной 30 ноября.
Сообщается, что снаряды перехватили возле населённых пунктов Мостки в ЛНР, Мелитополь в Запорожской области, Амвросиевка и Дебальцево в ДНР. Кроме того, в районе посёлка Покровка, расположенного под Донецком, сбили реактивный снаряд «Ольха»
Стоит отметить, в Минобороны 30 ноября также сообщили, что был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и восемь БПЛА противника.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.