Москва, 30 ноября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России сбили восемь реактивных снарядов ракетного комплекса HIMARS. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной 30 ноября.

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Сообщается, что снаряды перехватили возле населённых пунктов Мостки в ЛНР, Мелитополь в Запорожской области, Амвросиевка и Дебальцево в ДНР. Кроме того, в районе посёлка Покровка, расположенного под Донецком, сбили реактивный снаряд «Ольха»

Стоит отметить, в Минобороны 30 ноября также сообщили, что был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и восемь БПЛА противника.