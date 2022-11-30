В МИД Литвы уверены, что ЕС согласует потолок цен на российскую нефть

Вильнюс, , 14:48 — REGNUM Евросоюз сможет договориться о согласовании ценового потолка на нефть из России. Сумма, на которой остановятся страны ЕС, пока неизвестна, но в том, что договориться в итоге удастся, сомневаться не приходится. Такое мнение высказал 30 ноября глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью агентству Bloomberg.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, ранее сообщалось, что страны Евросоюза предлагали различные варианты в ограничении цен на российскую нефть. В частности, суммы варьировались от 65 до 70 долларов за баррель.

Но с этими цифрами не согласились Польша и страны Прибалтики, посчитав их слишком высокими. В частности, Польша предложила платить за нефть из России не более $30 за баррель.

Переговоры начались 28 ноября. Как считает глава МИД Литвы Ландсбергис в конце концов страны ЕС придут к соглашению.

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