Экономист Комолов: отношения Европейского союза и США будут обостряться и пересматриваться

Москва, , 15:12 — REGNUM Отношения Вашингтона и Брюсселя деградируют еще с тех времен, когда президентом Америки был Барак Обама. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Флаги Китая и ЕС Friends of Europe

«Мы видим, что отношения США и Евросоюза деградируют еще со времен Обамы. Интенсивность взаимной торговли и инвестиций сократилась. Началось это еще до Трампа, — сказал Комолов. — Обама ввел ряд ограничений против стран ЕС. И экономические отношения ЕС и США будут только обостряться. Европа становится разменной монетой в борьбе Китая и Америки. И России как сателлита Китая. Европа хотя и сохранит политическую приверженность коллективному Западу и США, но противоречия будут усиливаться. Я не думаю, что возможна война между США и Германией, но нет сомнений в том, что сотрудничество Брюсселя и Вашингтона будет подвержено ревизии и пересмотру. Это уже происходит на наших глазах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов рассказал о том, что США именно на Европу возложили основное бремя потерь, с которыми сопряжено давление западных стран на Россию.