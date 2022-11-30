Путин заявил, что люди оценивают благосостояние не по статистике, а по количеству денег в кармане

Москва, , 14:46 — REGNUM По количеству денег в кармане, а не по статистике оценивают своё благосостояние простые граждане РФ. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

Влаимир Путин Kremlin.ru

Как указал российский лидер, власти должны руководствоваться цифрами статистики, однако самим статистике и статистическому учету необходимо совершенствоваться.

«А, во-вторых, прямо скажем, я уж прошу прощения за это, но все-таки люди своё благосостояние определяют не по статистике, а по количеству денег в кармане. И вот на это нужно самым внимательным образом смотреть», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что обязательства по уровню зарплат сотрудников бюджетного сектора российской экономики необходимо выполнять.