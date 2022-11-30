Путин: не надо затягивать выделение средств регионам до последних дней года
Путин заявил о недопустимости затягивания поддержки регионам до последних дней года
Москва,
30 ноября 2022, 14:44 — REGNUM Выделять денежные средства для поддержки регионов России в последние дни года недопустимо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ. Это должно быть учтено при выделении поддержки, в том числе и в 2023 году, отметил президент.
Владимир Путин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Что касается 2023 года, то в вопросах федеральной поддержки регионов не нужно затягивать эти вопросы. Не нужно выделять средства прямо в последние дни уходящего года», — потребовал Путин от правительства.
Как отметил глава государства, в 2022 году в России, несмотря на инфляцию, в целом «хотя бы номинально прибавляют».
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания с правительством Путин поручил провести в январе 2023 года индексацию заработной платы бюджетников.
История вопроса
После ввода новых антироссийских санкций в феврале - марте 2022 года на фоне защиты ЛНР и ДНР принято решение о дополнительной поддержке граждан и экономики. Предусмотрена очередная волна амнистии капиталов, кредитные каникулы для граждан, налоговые каникулы, расширение программы льготного кредитования для бизнеса. Особые меры поддержки касаются здравоохранения, IT, транспорта и логистики, строительства и других сфер.