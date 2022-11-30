Москва, 30 ноября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Выделять денежные средства для поддержки регионов России в последние дни года недопустимо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ. Это должно быть учтено при выделении поддержки, в том числе и в 2023 году, отметил президент.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Что касается 2023 года, то в вопросах федеральной поддержки регионов не нужно затягивать эти вопросы. Не нужно выделять средства прямо в последние дни уходящего года», — потребовал Путин от правительства.

Как отметил глава государства, в 2022 году в России, несмотря на инфляцию, в целом «хотя бы номинально прибавляют».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания с правительством Путин поручил провести в январе 2023 года индексацию заработной платы бюджетников.