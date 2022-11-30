Петербург предложит правительству России расширить список «льготных» IT-компаний

Санкт-Петербург, , 14:58 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга обратится к вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением распространить преференции, предусмотренные для отечественных IT-компаний, на организации, разрабатывающие и обслуживающие программно-аппаратные комплексы.

IT Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, проект обращения был принят за основу на заседании 30 ноября по инициативе депутатов Дмитрия Панова («Новые люди») и Дениса Четырбока («Единая Россия»). По мнению авторов проекта, деятельность организаций, занимающихся разработкой и внедрением программно-аппаратных комплексов, автоматизированных систем управления, является критически важной для обеспечения технологического суверенитета страны и обязательно должна поддерживаться государством.

Речь идет о распространении на такие компании комплекса льгот и преференций для аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Среди таких мер: установление до 31 декабря 2024 года налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0%; установление льготного тарифа по страховым взносам на совокупном уровне 7,6%; освобождение от уплаты НДС по некоторым операциям передачи прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных; предоставление льготных кредитов для аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, по ставке не более 3% на сумму до 500 млн рублей и на срок до трех лет; льготная ипотека для работников аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, по ставке не более 5% годовых. А также грантовая поддержка перспективных разработок отечественных решений, отсрочка от призыва на военную службу для работников аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, освобождение от налогового, валютного и других видов государственного контроля на срок до трех лет, упрощенный порядок участия в государственных закупках.

«Ряд высокотехнологичных компаний России не могут воспользоваться данными льготами, несмотря на то что они имеют непосредственное отношение к сфере информационных технологий, — говорится в проекте обращения. — В частности, это организации, занимающиеся разработкой и внедрением программно-аппаратных комплексов, автоматизированных систем управления».

По данным петербургских депутатов, в России в данной сфере работают тысячи организаций с оборотом свыше одного триллиона рублей в год, обеспечивающих занятость десятков тысяч высококвалифицированных сотрудников.

«Автоматизированные системы управления и иные аналогичные продукты, создаваемые данными организациями, направлены на обеспечение информационной безопасности страны, обслуживание объектов энергетической, коммунальной, транспортной, финансовой, военной, промышленной инфраструктур, объектов образования, здравоохранения и их управление, а также на проведение строительных, инженерных, исследовательских, поисково-спасательных работ», — аргументируют авторы обращения в адрес вице-премьера.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга просит Дмитрия Чернышенко «рассмотреть возможность выступления с инициативой по распространению перечисленных льгот на предприятия и организации, занимающиеся разработкой программно-аппаратных комплексов, адаптацией, модификацией, тестированием и сопровождением программно-аппаратных комплексов, включенных в соответствующий реестр».