ВС РФ нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ
Москва, 30 ноября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В 157 районах подконтрольной Киеву территории российские войска в рамках СВО нанесли поражение за сутки, сообщили 30 ноября в Минобороны РФ.
Mil.ru
Реактивная артиллерия. ВС РФ
Отмечается, что поражение нанесено 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. Также ударами поражены военная техника и боевики ВСУ.
В ведомстве отметили, что удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией ВС РФ, ракетными войскам, а также артиллерией.