Москва, 30 ноября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили атаку киевских боевиков на краснолиманском направлении. Об этом 30 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

Mil.ru Российские военные

«На краснолиманском направлении три ротных тактических группы ВСУ, усиленных танками, безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка Луганской Народной Республики», ― говорится в новой сводке, опубликованной на сайте оборонного ведомства.

Однако все атаки были отражены. Огнём артиллерии, ударами армейской авиации и решительными действиями российских войск противнику было нанесено поражение, а подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции.

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«В результате комплексного огневого поражения потери противника на данном направлении составили более 40 военнослужащих [киевского режима], один танк, четыре боевые машины пехоты и один автомобиль с боеприпасами», ― уточнили в Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 29 ноября, российские военные путём огневого поражения отразили попытку наступления киевских нацистов на купянском направлении, уничтожив свыше 30 боевиков ВСУ.