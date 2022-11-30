Донецк, 30 ноября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ полностью освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 ноября во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«На донецком направлении в результате наступательных действий войск РФ полностью освобождены н. п. Белогоровка и н. п. Перше Травня ДНР», — отметил Конашенков.

Также представитель Минобороны РФ добавил, что в ходе наступательных действий уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, три самоходные артиллерийские установки, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поселок городского типа Курдюмовка (Бахмутский район, ДНР) освобожден от ВСУ.