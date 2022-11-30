Москва, 30 ноября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил (ВС) России отбили атаку тактических групп ВСУ на купянском направлении. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, обнародованной 30 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Противник силами механизированной и танковой ротных тактических групп пытался атаковать позиции войск РФ в районе н. п. Новосёловское ЛНР. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 50 военнослужащих ВСУ, боевой машины пехоты, десяти танков, двух бронетранспортёров, самоходной артиллерийской установки и автомобиля.