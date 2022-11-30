Законопроект о выплате алиментов из денежного довольствия военных внесен в Госдуму

Москва, , 14:35 — REGNUM Законопроект о выплате алиментов из денежного довольствия захваченным в плен военных внесли в Госдуму парламентарии во главе с сенатором Виктором Бондаревым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы предлагают закрепить, что «за военнослужащим, захваченным в плен или в качестве заложника, интернированным в нейтральную страну либо безвестно отсутствующим, сохраняется денежное довольствие, которое выплачивается в порядке, определяемом правительством Российской Федерации, супруге (супругу) или другим членам семьи военнослужащего, проживавшим на момент возникновения указанных обстоятельств совместно с ним, а также сохраняются обязательства по уплате алиментов из денежного довольствия до полного выяснения обстоятельств захвата военнослужащего в плен или в качестве заложника, интернирования его в нейтральную страну или освобождения либо до признания его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим».

Нынешние положения законодательства, закрепляющие гарантии для семьи военнослужащего, не учитывают необходимость сохранения выплат другим членам семьи, не проживающим совместно с ним, по алиментным обязательствам военнослужащего, до признания его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявлении умершим, указал авторы.

Принятие закона позволит «повысить мощь вооружённых сил Российской Федерации и уверенность в крепости и защищенности тыла нашей армии», отмечают сенаторы.