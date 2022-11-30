Айбак, Афганистан, , 14:31 — REGNUM В результате взрыва в религиозной школе в провинции Саманган (Афганистан), расположенной на севере страны, по меньше мере 15 человек погибли, 27 получили ранения. Об этом 30 ноября сообщает телеканал Tolo News.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным телеканала, взрыв произошел в административном центре провинции, городе Айбак, во время полуденной молитвы.

Официальных комментариев со стороны представителей местной администрации, назначенных движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пока не поступало.

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