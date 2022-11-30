Айбак, Афганистан, 30 ноября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В результате взрыва в религиозной школе в провинции Саманган (Афганистан), расположенной на севере страны, по меньше мере 15 человек погибли, 27 получили ранения. Об этом 30 ноября сообщает телеканал Tolo News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

По данным телеканала, взрыв произошел в административном центре провинции, городе Айбак, во время полуденной молитвы.

Официальных комментариев со стороны представителей местной администрации, назначенных движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пока не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате атаки террориста-смертника в Пакистане пострадали более 24 человек.