Путин поручил в январе 2023 года провести индексацию зарплат работникам бюджетной сферы

Москва, , 14:29 — REGNUM Индексацию заработной платы сотрудников бюджетного сектора российской экономики поручил провести в январе 2023 года президент России Владимир Путин 30 ноября в ходе совещания с правительством.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил глава Российского государства, в 2022 году наша стран столкнулась с инфляцией, о которой известно российским властям и из-за которой выросли цены и зарплата в общем, хотя бы номинально, прибавляется.

«Поэтому уже в январе будущего года нужно провести индексацию зарплат бюджетников, а также выделить необходимую финансовую помощь регионам, тем, которые нуждаются действительно в этой помощи», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока меняется к лучшему.