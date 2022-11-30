Global Times: поддержка Украины ведёт к расколу НАТО

Пекин, , 14:26 — REGNUM Помощь Украине ведет НАТО к расколу и истощает потенциал альянса, сообщает газета Global Times.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эксперты из Китая заявляют, что политкорректность помощи Украине со стороны НАТО достигла своего предела, так как возможности истощаются, а внутренняя раздробленность продолжает нарастать», — пишет обозреватель Global Times.

Во время двухдневного заседания НАТО в Румынии члены альянса заявили о новых траншах и поставках вооружения Украине.

Эксперт Восточно-китайского университета Цуй Хэн заявил изданию, что потребление и спрос на энергию и оружие возрастут не только на Украине, но и во всем мире. По его словам, помощь Украине со стороны НАТО в размере более $40 млрд значительно пошатнула мировую экономику.

Другой эксперт из Китая отметил, что под давлением инфляции и энергокризиса НАТО забудет про Украину, и про своих граждан, так как поражение России остается главной целью альянса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в НАТО считают, что Китай мог бы повлиять на Россию, «подтолкнув» её к мирным переговорам с Киевом.

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