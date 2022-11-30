Глава Минтранса РФ заявил, что цены на авиабилеты не растут уже два года
Глава Минтранса РФ заявил, что с 2020 года авиабилеты в среднем не подорожали
Москва,
30 ноября 2022, 14:34 — REGNUM В среднем стоимость авиабилетов в России в течение последних двух лет не растёт, заявил 30 ноября министр транспорта страны Виталий Савельев на совещании президента с членами правительства.
Министр транспорта Виталий Савельев
Kremlin.ru
«В результате реализации мер поддержки в текущем году средний уровень тарифов, по данным Федеральной антимонопольной службы на 10 ноября — мы специально запросили, остался на уровне последних двух лет и сократился на шесть с половиной процентов относительно уровня 2019 года».
Виталий Савельев
Кроме того, удалось избежать всплеска цен летом, хотя в этом году подорожал авиакеросин — более чем на 45%. Не было «поправок» и на инфляцию, отмечает глава ведомства. А вот если бы не было субсидий от государства, как говорят сами авиакомпании, объём полётов, вероятно, снизился бы на четверть.
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В 2019 году рост количества пассажиров должен продолжиться.
Крупнейшими авиакомпаниями России являются «Аэрофлот», «S7», «Ютэйр», «Уральские авиалинии». Крупнейшие российские аэропорты (по абсолютному объему пассажиропотока): Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково.