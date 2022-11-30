Москва, , 14:25 — REGNUM В Министерстве культуры РФ определились с главными темами господдержки создания кинофильмов на 2023 год. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявили в пресс-службе ведомства.

Съёмки фильма в Перми Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Механизм и требования к проведению отборов в рамках данной поддержки будут оглашены в конце 2022 года.

«В современных реалиях мы считаем необходимым сделать акцент также на противодействии попыткам фальсификации истории и современным проявлениям идеологии нацизма, говорить о героизме и самоотверженности российских воинов в ходе спецоперации, работе фронтовых бригад и волонтеров», — цитирует пресс-служба министра культуры Ольгу Любимову.

Она также выразила надежду на то, что авторы кинопроизводства будут учитывать приоритеты, которые фигурируют в списке министерства.

Всего в перечне тем господдержки создания фильмов содержатся 17 тем, среди них — «Нео-колониальная политика стран англо-саксонского мира. Деградация Европы. Формирование многополярного мира» и «Противодействие современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма. Популяризация героизма и самоотверженности российских воинов в ходе специальной военной операции».

Также в список вошли темы, касающиеся выдающих личностей, спортивных достижений, школьных учителей, культуры страны, противодействия экстремизму и многого другого.