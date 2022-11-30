Санкт-Петербург, 30 ноября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Из Петербурга на Дальний Восток отправился первый сдвоенный контейнерный поезд длиной в 126 условных вагонов. Потребность в увеличении отправки грузов на Дальний Восток вызвана перенаправлением грузопотоков с западных направлений после введения антироссийских санкций со стороны недружественных стран.

Rzd.ru Грузовой состав

Как сообщил 30 ноября председатель постоянной комиссии Заксобрания Петербурга по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилёв, на 70 платформах, отправленных с грузового терминала Санкт-Петербург-Финляндский, уместились 123 крупнотоннажных контейнера со строительными и продовольственными грузами, товарами народного потребления, продукцией лесной и химической промышленности. Вес состава — 4540 тонн. За 12 дней сдвоенный поезд преодолеет расстояние более чем в 9,5 тыс. км.

Как объяснил начальник Октябрьской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Роман Агашин, растущий спрос на перевозку контейнерных грузов потребовал от РЖД принятия неординарных решений.

«Одним из них стало отправление сдвоенных контейнерных поездов. Преимущества такого формата очевидны: вместо двух поездов следует один, для перемещения используется одна бригада и локомотив. Налицо увеличение пропускной способности участков за счёт высвобождения нитки графика и экономия тяговых ресурсов», — сказал Агашин.

В свою очередь Алексей Цивилёв отметил выгодное географическое положение железнодорожного узла Петербурга, что создает «большие возможности для повышения роли города в экономике всей страны».