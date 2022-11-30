Совфед поддержал бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2023–2025 годы

Москва, , 14:20 — REGNUM Совет Федерации на пленарном заседании одобрил бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2023–2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Совет Федерации Иван Шилов, ИА REGNUM

«Доходная часть бюджета фонда сформирована по новым правилам — это страховые взносы за работающее население, рассчитанные из единого тарифа страхового взноса для всех внебюджетных фондов. За неработающее население учтено влияние роста индекса потребительских цен и ежемесячная заработная плата. Данная новация обеспечит с 2023 года дополнительные поступления в бюджет фонда», — сказала сенатор Инна Святенко.

Доходы бюджета фонда в 2023 году запланированы в размере 3,135 трлн рублей, в 2024 году — 3,366 трлн рублей, в 2025 году — 3,591 трлн рублей. Расходы в 2023 году предусмотрены в размере 3,219 трлн рублей, в 2024 году — 3,433 трлн рублей, в 2025 году — 3,612 трлн рублей.

На финансовое обеспечение специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, которая включена в базовую программу ОМС, запланировано на 2023 году 163,6 млрд рублей, на 2024 год — 172,6 млрд рублей, на 2025 год — 182,1 млрд рублей.

Также запланировано предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета фонда бюджету Социального фонда РФ на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни в 2023 году — 15,2 млрд рублей, в 2024 году — 15,3 млрд рублей, в 2025 году — 15,1 млрд рублей с учетом прогнозируемого уровня рождаемости.

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