Совфед одобрил бюджет ФОМС на 2023–2025 годы
Совфед поддержал бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2023–2025 годы
Москва, 30 ноября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2023–2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.
«Доходная часть бюджета фонда сформирована по новым правилам — это страховые взносы за работающее население, рассчитанные из единого тарифа страхового взноса для всех внебюджетных фондов. За неработающее население учтено влияние роста индекса потребительских цен и ежемесячная заработная плата. Данная новация обеспечит с 2023 года дополнительные поступления в бюджет фонда», — сказала сенатор Инна Святенко.
Доходы бюджета фонда в 2023 году запланированы в размере 3,135 трлн рублей, в 2024 году — 3,366 трлн рублей, в 2025 году — 3,591 трлн рублей. Расходы в 2023 году предусмотрены в размере 3,219 трлн рублей, в 2024 году — 3,433 трлн рублей, в 2025 году — 3,612 трлн рублей.
На финансовое обеспечение специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, которая включена в базовую программу ОМС, запланировано на 2023 году 163,6 млрд рублей, на 2024 год — 172,6 млрд рублей, на 2025 год — 182,1 млрд рублей.
Также запланировано предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета фонда бюджету Социального фонда РФ на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни в 2023 году — 15,2 млрд рублей, в 2024 году — 15,3 млрд рублей, в 2025 году — 15,1 млрд рублей с учетом прогнозируемого уровня рождаемости.